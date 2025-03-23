Об этом она написала в своем Facebook, передает 24 Канал. Женщина выразила соболезнования семьям погибших.

Смотрите также В UNITED24 рассказали о мужчине с дочерью, которые погибли в Киеве от атаки дрона

Что рассказала об атаке Геращенко

По словам депутатаки, пострадало село, в котором она живет. В соседних домах выбиты стекла, а в доме Геращенко "обошлось" разбитыми фонарями и лампами, беспорядком от взрывной волны и перепуганными детьми.

На лужайке возле дома ее сын утром собрал "урожай" обломков. Нардеп напоминает о важности разговоров с детьми об опасности взрывных устройств.

Украинские дети все знают и понимают о России и россиянах. Это враг навеки, на поколение. Светлая память погибшим невинным жертвам путинского террора,

– отметила женщина.

Напомним, украинская столица в очередной раз оказалась под атакой вражеских дронов. О звуках взрывов в городе журналисты сообщили в 00:13, работали силы ПВО. В частности, пострадали Деснянский, Днепровский, Подольский, Голосеевский и Шевченковский районы Киева.