Про це вона написала у своєму Facebook, передає 24 Канал. Жінка висловила співчуття родинам загиблих.
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Що розповіла про атаку Геращенко
За словами депутатки, постраждало село, в якому вона живе. У сусідніх будинках вибите скло, а в домівці Геращенко "обійшлося" розбитими ліхтарями й лампами, безладом від вибухової хвилі й переляканими дітьми.
На галявині біля хати її син уранці зібрав "врожай" уламків. Нардепка нагадує про важливість розмов із дітьми про небезпеку вибухових пристроїв.
Українські діти все знають і розуміють про Росію і росіян. Це ворог навіки, на покоління. Світла памʼять загиблим невинним жертвам путінського терору,
– зазначила жінка.
Нагадаємо, українська столиця вкотре опинилася під атакою ворожих дронів. Про звуки вибухів у місті журналісти повідомили о 00:13, працювали сили ППО. Зокрема, постраждали Деснянський, Дніпровський, Подільський, Голосіївський і Шевченківський райони Києва.