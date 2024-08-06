По словам Виталия Кличко, выпускали захватчики, в частности, ракеты. Обломки цели повредили объект в Деснянском районе.

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Последствия атаки на Киев

Собственно, упали части опасного оружия именно на автомобильную стоянку. Пожар не вспыхнул, как констатировал городской голова столицы.

Повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы. Возгорания в результате падения не было,

– написал Кличко.

Кроме того, нет информации о пострадавших, а также о поврежденных домах, на чем подчеркнул Виталий Кличко.

Добавим, что ночью оккупанты также выпускали дроны типа "Шахед", которые успешно уничтожила противовоздушная оборона. Беспилотники, среди прочего, летели на Хмельницкую, Николаевскую и Херсонскую области.

Что касается ракетного удара, то Воздушные силы информировали о запуске баллистики по столице с территории Воронежской области России. Говорится о 4 ракетах типа "Искандер-М"/KN-23, две из которых удалось уничтожить средствам ПВО.

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Следует упомянуть, что разрушения инфраструктуры не обошли Киевскую область, несмотря на то что в самой столице все уцелело. Киевская ОВА заявляла, что в результате российского обстрела были повреждены: