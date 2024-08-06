Так, этой ночью защитники неба сбили 13 дронов над Николаевской областью. Однако в результате падения обломков в регионе зафиксировано повреждение базы отдыха и других объектов.

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Пожары в Николаевской области

Виталий Ким рассказал, что ориентировочно в 02:55 враг атаковал Очаковскую и Коблевскую общины "Шахедами". В результате боевой работы и падения обломков возникло три пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы пожарными.

Кроме того, в Очаковской громаде повреждены три частных домовладения, а в Коблевской громаде обломки упали за пределами территории базы отдыха, в результате чего взрывной волной повреждены окна подсобного помещения и здания базы отдыха. Пострадавших нет,

– указал Ким.

К слову, этой ночью Россия выпустила по Украине 4 ракеты "Искандер-М"/KN-23, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 16 дронов типа "Шахед". В Воздушных силах сообщили, что было сбито 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, обе Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.