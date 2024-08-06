Так, цієї ночі оборонці неба збили 13 дронів над Миколаївщиною. Проте внаслідок падіння уламків у регіоні зафіксовано пошкодження бази відпочинку та інших об'єктів.

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Пожежі у Миколаївській області

Віталій Кім розповів, що орієнтовно о 02:55 ворог атакував Очаківську та Коблівську громади "Шахедами". Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло три пожежі на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями.

Окрім того, в Очаківській громаді пошкоджено три приватних домоволодіння, а у Коблівській громаді уламки впали за межами території бази відпочинку, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджено вікна підсобного приміщення та будівлі бази відпочинку. Постраждалих немає,

– вказав Кім.

До слова, цієї ночі Росія випустила по Україні 4 ракети "Іскандер-М"/KN-23, 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 16 дронів типу "Шахед". У Повітряних силах повідомили, що було збито 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, обидві Х-59 і 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській і Хмельницькій областях.