Так, цієї ночі було ліквідовано 4 ракети та 15 ударних БпЛА. Під ударом, зокрема, опинився Київ.

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Робота ППО

Цієї ночі Росія вдарила по Україні:

4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Київщині із Воронезької області,

2 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря,

16 ударними БпЛА типу "Шахед" із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях,

– написали в ПС.

Результат бойової роботи ППО вночі / Повітряні сили

Зокрема, у ВМС України повідомили, що їх бійці ліквідували 3 ударних дрони. У Миколаївській області було знищено переважну кількість "Шахедів", а саме 13 БпЛА. Також підрозділ ПвК "Схід" знищив розвідувальний дрон над Дніпропетровською областю.

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