Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що вже відомо про наслідки атаки агресора на столицю. Чи є руйнування та постраждалі, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Київ

Близько 23:00 ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. У КМВА повідомили, що, за попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" чи KN-23.

У столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

За попередніми даними, зафіксовано ураження ворожих ракет. (Точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять у звітах Повітряні сили). Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило,

– повідомив Сергій Попко о 23:48.

Додав, що дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Також начальник КМВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й завжди прямувати до укриттів.