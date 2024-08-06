Про це заявила місцева влада. Що вже відомо про чергову атаку бійців Путіна, передає 24 Канал.
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Атака на Харків сьогодні вночі
Вибухи у Харкові пролунали близько 00:33. Ігор Терехов підтвердив, що в місті гучно.
Було чути звуки вибухів. Схоже на приліт. Будьте обережні у будь-якому випадку,
– наголосив міський голова.
Вибухи вже прокоментував і начальник Харківської ОВА.
Окупанти завдають ударів, будьте в укриттях!
– закликав Олег Синєгубов.
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Зауважимо, що окупанти запустили "Шахеди". Повітряна тривога в Україні триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укриттях.