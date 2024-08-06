Об этом заявили местные власти. Что уже известно об очередной атаке бойцов Путина, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Атака на Харьков сегодня ночью

Взрывы в Харькове прогремели около 00:33. Игорь Терехов подтвердил, что в городе шумно.

Было слышно звуки взрывов. Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае,

– подчеркнул городской голова.

Взрывы уже прокомментировал и начальник Харьковской ОГА.

Оккупанты наносят удары, будьте в укрытиях!

– призвал Олег Синегубов.

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Зверніть увагу! Окупанти запустили "Шахеди". Повітряна тривога в Україні триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укриттях.