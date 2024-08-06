Об этом заявили местные власти. Что уже известно об очередной атаке бойцов Путина, передает 24 Канал.
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Атака на Харьков сегодня ночью
Взрывы в Харькове прогремели около 00:33. Игорь Терехов подтвердил, что в городе шумно.
Было слышно звуки взрывов. Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае,
– подчеркнул городской голова.
Взрывы уже прокомментировал и начальник Харьковской ОГА.
Оккупанты наносят удары, будьте в укрытиях!
– призвал Олег Синегубов.
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