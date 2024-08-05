В части областей объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя.
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"Шахед" в окрестностях Конотопа на Сумщине с северного направления, пишут мониторинговые каналы.
Также фиксируют движение БпЛа с Черниговщины на Киевщину, в частности, на Броварской район.
Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 23:16
Мониторинговые каналы сообщают, что всего в Киеве прогремело около 10 взрывов.
Столицу атаковала баллистика.
В Черниговской области зафиксировано "Шахеды"
Группа "Шахедов" наблюдается в Черниговской области.
Она движется в западном направлении.
В столице работает ППО,
– КМВА
В 23:07 ПС сообщили о повторных целях.
Скоростные цели в Киевской и Полтавской областях,
– предупредили там.
В Киеве слышали второй взрыв.
В Киеве слышали взрыв
В 22:59 Воздушные Силы предупредили о скоростной цели в направлении Киевской области.
В голове в Киеве прогремел взрыв.