В части областей объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя.

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23:19, 5 августа

"Шахед" в окрестностях Конотопа на Сумщине с северного направления, пишут мониторинговые каналы.

Также фиксируют движение БпЛа с Черниговщины на Киевщину, в частности, на Броварской район.

23:16, 5 августа

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 23:16

23:13, 5 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что всего в Киеве прогремело около 10 взрывов.

Столицу атаковала баллистика.

23:11, 5 августа

В Черниговской области зафиксировано "Шахеды"

Группа "Шахедов" наблюдается в Черниговской области.

Она движется в западном направлении.

23:10, 5 августа

В столице работает ППО,
– КМВА

23:08, 5 августа

В 23:07 ПС сообщили о повторных целях.

Скоростные цели в Киевской и Полтавской областях,
– предупредили там.

В Киеве слышали второй взрыв.

23:02, 5 августа

В Киеве слышали взрыв

В 22:59 Воздушные Силы предупредили о скоростной цели в направлении Киевской области.

В голове в Киеве прогремел взрыв.