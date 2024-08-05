У частині областей оголошено повітряну тривогу. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбоїв.
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"Шахед" на околицях Конотопу на Сумщині з північного напрямку, пишуть моніторингові канали.
Також фіксують рух БпЛа з Чернігівщини на Київщину, зокрема, на Броварський район.
Актуальна карта повітряних тривог станом на 23:16
Моніторингові канали повідомляють, що загалом у Києві пролунало близько 10 вибухів.
Столицю атакувала балістика.
У Чернігівській області зафіксовано "Шахеди"
Група "Шахедів" спостерігається у Чернігівській області.
Вона рухається в західному напрямку.
В столиці працює ППО,
– КМВА
О 23:07 ПС повідомили про повторні цілі.
Швидкісні цілі на Київщині та Полтавщині,
– попередили там.
У Києві чули другий вибух.
У Києві чули вибух
О 22:59 Повітрян Сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Київщини.
Зголом у Києві пролунав вибух.