Ситуация чрезвычайно тяжелая и иногда Силам обороны приходится отступать на дальние позиции. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, как изменить ситуацию к лучшему.

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Что происходит на Покровском направлении

Чрезвычайно тяжелой является ситуация на Покровском направлении. Аналитики Deep State сообщают, что, в частности, продолжаются штурмовые действия к северу от Желанного, где враг имеет определенный тактический успех.

Мы пока удерживаем фронт. Тактические успехи у россиян бесспорно есть, учитывая большое количество резервов, которые пустили в бой. Те резервы, которые должны были пойти на прорыв, понимают, что никакого прорыва не будет, то есть не будет выхода на оперативное пространство. Поэтому резервы будут "палить" на тактических площадках,

– отметил Роман Свитан.

К сожалению, у России есть еще немалое количество резервов, которую как раз используют для ведения атак. Ежедневно оккупанты проводят около ста атак, половина из которых – происходит именно на Покровском направлении. В частности, и в районе Желанного, но, к сожалению, не только.

Ситуация в районе Покровска: смотрите на карте

"Фактически весь восточный фронт от Курахово до Часового Яра имеет серьезную динамику со стороны россиян. На некоторых позициях нам приходится отступать. Не всегда это управляемый отход", – отметил военный эксперт.

По его словам, пока украинские военные не получат дальнобойных средств поражения и боевой авиации, то нет смысла начинать новые масштабные наступательные действия.

"Решение есть: не накапливать новые бригады непонятно для чего, а конкретно вывести их на восточный фронт, определить определенные рубежи и остановить продвижение россиян. А всем оружием, которое поступает от партнеров, нанести максимальный урон противнику", – подытожил Свитан.