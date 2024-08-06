Журналісти повідомили, що звуки вибухи на Хмельниччині чули близько 01:56. Атака "Шахедами" триває, тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укриттях, закликає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Хмельниччину

Близько 1 години ночі Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА змінили курс на Хмельницьку область. Згодом пролунали вибухи.

Зауважимо, що тривогу в Хмельницькій області оголосили о 00:52. Станом на 02:06 вона триває.

До речі, цієї ночі росіяни також атакували Полтавську область. Окрім того, агресор вдарив по Циркунах на Харківщині. Голова ОВА повідомив, що пошкоджено житловий будинок, спалахнула пожежа.

Також бійці Путіна атакували столицю. За попередніми даними, руйнувань і постраждалих внаслідок ворожого удару балістичними ракетами немає.

До речі, оперативні деталі російської атаки на Україну читайте в нашому телеграмі.