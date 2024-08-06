Журналисты сообщили, что звуки взрыва в Хмельницкой области слышали около 01:56. Атака "Шахедами" продолжается, поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытиях, призывает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Хмельницкую область

Около 1 часа ночи Воздушные силы предупредили, что вражеские БПЛА изменили курс на Хмельницкую область. Впоследствии раздались взрывы.

Заметим, что тревогу в Хмельницкой области объявили в 00:52. По состоянию на 02:06 она продолжается.

Кстати, этой ночью россияне также атаковали Полтавскую область. Кроме того, агрессор ударил по Циркунам в Харьковской области. Председатель ОВА сообщил, что поврежден жилой дом, вспыхнул пожар.

Также бойцы Путина атаковали столицу. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате вражеского удара баллистическими ракетами нет.

Кстати, оперативные детали российской атаки на Украину читайте в нашем телеграме.