О взрывах в Киеве сообщили корреспонденты 24 Канала. Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.
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Что известно о взрывах в Киеве сейчас
Тревогу в столице и области объявили около 22:58. Воздушные силы написали, что в направлении Киевщины скоростная цель.
Киев, срочно в укрытие,
– призывали украинские военные в 22:59.
В столице прогремели мощные взрывы. Вскоре их слышали снова.
В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!
– заявил Виталий Кличко.
Председатель КГВА Сергей Попко также отметил, что воздушная тревога продолжается и призвал находиться в укрытиях.
Заметим, что около 23:07 взрывы также прогремели в Полтавской области. Воздушные силы предупреждали: "Скоростные цели на Киевщине и Полтавщине".