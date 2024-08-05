О взрывах в Киеве сообщили корреспонденты 24 Канала. Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.

К теме Скоростная цель на Киев и "Шахеды" в ряде регионов: где в Украине воздушная тревога

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно о взрывах в Киеве сейчас

Тревогу в столице и области объявили около 22:58. Воздушные силы написали, что в направлении Киевщины скоростная цель.

Киев, срочно в укрытие,

– призывали украинские военные в 22:59.

В столице прогремели мощные взрывы. Вскоре их слышали снова.

В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!

– заявил Виталий Кличко.

Председатель КГВА Сергей Попко также отметил, что воздушная тревога продолжается и призвал находиться в укрытиях.

Заметим, что около 23:07 взрывы также прогремели в Полтавской области. Воздушные силы предупреждали: "Скоростные цели на Киевщине и Полтавщине".