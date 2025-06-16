Россия атаковала Киевскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненый

Спасатели ликвидируют последствия на месте удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

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Какие последствия атаки на Киевскую область

По данным ОВА, из-за ночной атаки в Обуховском районе Киевской области 60-летний мужчина получил ранения, у него зафиксировали резаные раны на руках и лице. Ему удалось оказать помощь на месте.

Поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Более подробная информация позже,

– написал Калашник.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, ночью в Киеве и области слышали взрывы из-за атаки вражеских "Шахедов". В областной военные администрации сообщали о работе сил противовоздушной обороны по целям, последствий не указывали.