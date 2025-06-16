Росія атакувала Київщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранений

Рятувальники ліквідовують наслідки на місці удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

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Які наслідки атаки на Київщину

За даними ОВА, через нічну атаку в Обухівському районі Київської області 60-річний чоловік отримав поранення, у нього зафіксували різані рани на руках і обличчі. Йому вдалося надати допомогу на місці.

Пошкоджено приватний будинок і господарчі споруди. Більш детальна інформація згодом,

– написав Калашник.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, вночі у Києві та області чули вибухи через атаку ворожих "Шахедів". В обласній військові адміністрації повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони по цілях, наслідків не вказували.