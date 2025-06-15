У низці областей було оголошено тривогу, фіксують рух російських безпілотників, передає 24 Канал.

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Куди прямують ворожі "Шахеди"

22:02, 15 червня

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

21:51, 15 червня

Увага! Харківщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

21:39, 15 червня

Нова група "Шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на південь.

21:33, 15 червня

Увага! Ворожі БпЛА на Чернігівщині та Сумщині продовжують рух на південний захід.

21:25, 15 червня

Нові пуски дронів з Брянська, Орла та Шаталово, передають монітори.

20:58, 15 червня

Увага! Ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини курсом на південь!