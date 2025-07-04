Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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В столице потушили все пожары

По состоянию на 20:00 4 июля спасатели проинформировали, что все пожары в Киеве, возникшие в результате вражеской атаки, полностью ликвидированы. Также аварийно-спасательные работы по разбору завалов на одной из локаций временно приостановлены.

Ликвидация последствий комбинированной атаки на столицу / Фото ГСЧС

По данным ГСЧС, вывезено уже более 1 280 тонн строительного мусора и обломков конструкций. Работы планируют возобновить утром 5 июля.

В результате сегодняшнего обстрела Киева погиб один человек. Еще 26 человек ранены, среди них – один ребенок. Российские войска в очередной раз атаковали мирное население столицы, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Из-за атаки пострадали 6 районов столицы. В Соломенском "Шахед", вероятно, попал прямо в жилой дом. Также обломки изуродовали здание посольства Польши.