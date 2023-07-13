Обломок упал в Шевченковском районе столицы. В результате этого сгорела квартира и гараж.

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Последствия падения обломков БПЛА в Киеве

В Шевченковском районе от падения обломков выбило окна и сгорел гараж. Житель соседнего дома Петр рассказал, что слышал звуки полета "Шахеда", а затем – взрыв.

Людмила, живущая по соседству со сгоревшей квартирой, отметила, что обломки "Шахеда" упали на балкон.

У нас в соседнюю квартиру попали обломки. Я ничего не видела, меня вынесли на руках. Тушили здесь пожар, дочь носила воду. Когда приехали пожарные, потушили все. Обломки попали на балкон,

– рассказала женщина.

Предварительно известно, что в результате падения обломков пострадал мужчина.

Квартира и гараж, которые сгорели / фото "Киев 24"

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