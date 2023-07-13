Обломок упал в Шевченковском районе столицы. В результате этого сгорела квартира и гараж.

Обратите внимание Сначала гул, а потом как бахнуло: очевидцы рассказали о ночной атаке дронами по Киеву

Последствия падения обломков БПЛА в Киеве

В Шевченковском районе от падения обломков выбило окна и сгорел гараж. Житель соседнего дома Петр рассказал, что слышал звуки полета "Шахеда", а затем – взрыв.

Людмила, живущая по соседству со сгоревшей квартирой, отметила, что обломки "Шахеда" упали на балкон.

У нас в соседнюю квартиру попали обломки. Я ничего не видела, меня вынесли на руках. Тушили здесь пожар, дочь носила воду. Когда приехали пожарные, потушили все. Обломки попали на балкон,
– рассказала женщина.

Предварительно известно, что в результате падения обломков пострадал мужчина.

Квартира и гараж, которые сгорели / фото "Киев 24"

Сгоревший гараж: смотрите видео

Ночная атака Киева 13 июля: все, что известно

  • В КГВА рассказали, что БПЛА заходили на столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей.
  • В Офисе генпрокурора отметили, что вооруженные силы России совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры Киева беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, в пяти районах города зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА. Идет их идентификация.
  • По предварительным данным, четыре человека пострадали, двое из них госпитализированы с осколочными ранениями.
  • Есть повреждения жилых домов и нежилой постройки.
  • В настоящее время прокуроры и следователи продолжают принимать меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими военными против гражданского населения.