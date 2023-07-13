Уламок впав у Шевченківському районі столиці. Внаслідок цього згоріла квартира та гараж.
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Наслідки падіння уламків БПЛА у Києві
У Шевченківському районі від падіння уламків повибивало вікна та згорів гараж. Мешканець сусіднього будинку Петро розповів, що чув звуки польоту "Шахеда", а потім – вибух.
Людмила, яка живе по сусідству зі згорілою квартирою, зазначила, що уламки "Шахеда" впали на балкон.
У нас у сусідню квартиру потрапили уламки. Я нічого не бачила, мене винесли на руках. Гасили тут пожежу, дочка носила воду. Коли приїхали пожежники, то загасили все. Уламки потрапили на балкон,
– розповіла жінка.
Попередньо відомо, що внаслідок падіння уламків постраждав чоловік.
Квартира і гараж, які згоріли / фото "Київ 24"
Гараж, який згорів: дивіться відео
Нічна атака Києва 13 липня: все, що відомо
- У КМВА розповіли, що БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобами ППО у повітряному просторі Києва було виявлено і знищено близько десятка ворожих цілей.
- В Офісі генпрокурора зазначили, що збройні сили Росії здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури Києва безпілотними літальними апаратами. Попередньо, у п’яти районах міста зафіксовано падіння уламків ворожих БПЛА. Триває їх ідентифікація.
- За попередніми даними, четверо людей постраждало, двох з них госпіталізовано з осколковими пораненнями.
- Є пошкодження житлових будинків та нежитлової споруди.
- Наразі прокурори та слідчі продовжують вживати заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими проти цивільного населення.