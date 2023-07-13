Уламок впав у Шевченківському районі столиці. Внаслідок цього згоріла квартира та гараж.

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Наслідки падіння уламків БПЛА у Києві

У Шевченківському районі від падіння уламків повибивало вікна та згорів гараж. Мешканець сусіднього будинку Петро розповів, що чув звуки польоту "Шахеда", а потім – вибух.

Людмила, яка живе по сусідству зі згорілою квартирою, зазначила, що уламки "Шахеда" впали на балкон.

У нас у сусідню квартиру потрапили уламки. Я нічого не бачила, мене винесли на руках. Гасили тут пожежу, дочка носила воду. Коли приїхали пожежники, то загасили все. Уламки потрапили на балкон,

– розповіла жінка.

Попередньо відомо, що внаслідок падіння уламків постраждав чоловік.

Квартира і гараж, які згоріли / фото "Київ 24"

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