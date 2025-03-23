Там повыбивало стекла, двери, а также существенно повреждена студия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Что с офисом OBOZ.UA после вражеской атаки

В ночь на 23 марта во время очередной атаки россиян в Киеве пострадал Голосеевский район, где расположен офис OBOZ.UA. Вражеская дроновая атака вызвала значительные повреждения соседнего здания, где возник пожар. В результате этого погибли два человека – отец и его 5-летний ребенок.

Удар также задел офис издания. Взрывная волна повредила окна и двери в части здания, где расположена редакция OBOZ.UA.

Последствия вражеской атаки по офису OBOZ.UA в Киеве / Фото OBOZ.UA

Больше всего пострадала студия, откуда до начала полномасштабного вторжения России велось вещание Oboz TV.

В Национальном союзе журналистов Украины добавили, что в здании также поврежден центральный вход и выведена из строя часть оборудования.

В общем пострадало здание студии, потому что она ближе к помещению, по которому был прилет. Есть повреждения нескольких камер. Не знаем пока что со студийным светом, потому что нас отключили от электричества. Но, Слава Богу, что все целы. Все восстановим, главное – жизнь,

– рассказала главный редактор издания Леся Гасич.

В НСЖУ отметили, что уже информируют Международную и Европейскую федерации журналистов, Комитет защиты журналистов (США) об очередном военном преступлении России против украинских медиа.

К слову, в результате российской атаки Киева 23 марта обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах. По имеющейся информации, 3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок.