Там повибивало шибки, двері, а також суттєво пошкоджено студію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

До теми Атака на Київ: жертвою стала 5-річна дитина, всього загинули 3 людини

Що з офісом OBOZ.UA після ворожої атаки

У ніч проти 23 березня під час чергової атаки росіян у Києві постраждав Голосіївський район, де розташований офіс OBOZ.UA. Ворожа дронова атака спричинила значні пошкодження сусідньої будівлі, де виникла пожежа. Внаслідок цього загинули двоє людей – батько та його 5-річна дитина.

Удар також зачепив офіс видання. Вибухова хвиля пошкодила вікна та двері в частині будівлі, де розташована редакція OBOZ.UA.

Наслідки ворожої атаки по офісу OBOZ.UA у Києві / Фото OBOZ.UA

Найбільше постраждала студія, звідки до початку повномасштабного вторгнення Росії велося мовлення Oboz TV.

У Національній спілці журналістів України додали, що у будівлі також пошкоджений центральний вхід та виведено з ладу частину обладнання.

Загалом постраждала будівля студії, бо вона ближче до приміщення, по якому був приліт. Є пошкодження кількох камер. Не знаємо поки що зі студійним світлом, бо нас вимкнули від електрики. Але, Слава Богу, що всі цілі. Все відновимо, головне – життя,

– розповіла головна редакторка видання Леся Гасич.

У НСЖУ наголосили, що вже інформують Міжнародну та Європейську федерації журналістів, Комітет захисту журналістів (США) про черговий воєнний злочин Росії проти українських медіа.

До слова, внаслідок російської атаки Києва 23 березня уламки ворожих безпілотників впали у кількох районах. За наявною інформацією, 3 людини загинули, у тому числі 5-річна дитина.