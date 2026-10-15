Больше всего от вражеского обстрела пострадал Бучанский район. В местах падения обломков возникли возгорания, которые уже ликвидировали спасатели, об этом сообщает Киевская ОГА.
Каковы последствия удара по Киевской области?
В Бучанском районе 66-летняя женщина получила осколочные ранения лица. Ее госпитализировали. Также поврежден частный жилой дом, загорелись два хозяйственных строения.
В Вышгородском районе в результате атаки один частный дом загорелся, еще один получил повреждения.
По данным ОГА, других пострадавших в регионе нет.
Что известно о предыдущих атаках на Киевскую область?
Российские войска продолжают атаковать Киевскую область и столицу. В частности, 13 октября в Киеве раздалась новая серия взрывов. Враг попал в многоэтажный дом.