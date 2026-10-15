Найбільше від ворожого обстрілу потерпав Бучанський район. На місцях падіння уламків виникли загоряння, які вже ліквідували рятувальники, про це повідомляє Київська ОВА.
Які наслідки удару по Київщині?
У Бучанському районі уламкові поранення обличчя отримала 66-річна жінкка. ЇЇ госпіталізували. Також пошкоджено приватний житловий будинок, загорілися дві господарські споруди.
У Вишгородському районі внаслідок атаки один приватний будинок загорівся, ще один зазнав пошкоджень.
За даними ОВА, інших постраждалих у регіоні немає.
Що відомо про попередні атаки на Київщину?
Російські війська продовжують атакувати Київщину та столицю. Зокрема, 13 жовтня у Києві пролунала нова серія вибухів. Ворог влучив у багатоповерхівку.