Найбільше від ворожого обстрілу потерпав Бучанський район. На місцях падіння уламків виникли загоряння, які вже ліквідували рятувальники, про це повідомляє Київська ОВА.

Які наслідки удару по Київщині?

У Бучанському районі уламкові поранення обличчя отримала 66-річна жінкка. ЇЇ госпіталізували. Також пошкоджено приватний житловий будинок, загорілися дві господарські споруди.

У Вишгородському районі внаслідок атаки один приватний будинок загорівся, ще один зазнав пошкоджень.

За даними ОВА, інших постраждалих у регіоні немає.

Що відомо про попередні атаки на Київщину?

Російські війська продовжують атакувати Київщину та столицю. Зокрема, 13 жовтня у Києві пролунала нова серія вибухів. Ворог влучив у багатоповерхівку.