О последствиях вражеских атак сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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Каковы последствия атаки на Киевскую область?

Утром в Фастове в результате российской атаки возник пожар на территории рынка. Повреждены магазин, заведение общественного питания и торговые помещения. Спасатели продолжают тушить возгорание. Информации о пострадавших в Фастове пока нет.

Также ночью в Вышгородском районе повреждены частный дом и автомобиль.

Всего за последние сутки последствия российских атак зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском районах Киевской области.

В частности, повреждены:

8 многоэтажных домов – выбиты окна и повреждено остекление;

19 частных домов;

гаражи и торговые помещения;

автомобили.

За прошедшие сутки четыре человека получили травмы. Жителям, чье жилье пострадало в результате российских атак, оказывается необходимая помощь.

Россия продолжает проводить атаки на Киевской области с помощью ударных беспилотников. В частности, накануне в результате вражеского удара по Белой Церкви пострадали люди, были повреждены жилые дома и гаражи.