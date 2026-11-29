Про наслідки ворожих атак повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Які наслідки атаки на Київщину?

Уранці у Фастові внаслідок російської атаки виникла пожежа на території ринку. Пошкоджено магазин, заклад харчування та торговельні приміщення. Рятувальники продовжують ліквідовувати займання. Інформації про постраждалих у Фастові наразі немає.

Також уночі у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Загалом протягом останньої доби наслідки російських атак зафіксували у Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському районах Київщини.

Зокрема, пошкоджено:

8 багатоповерхових будинків — вибито вікна та пошкоджено скління;

19 приватних будинків;

гаражі та торговельні приміщення;

автомобілі.

За минулу добу четверо людей отримали травми. Мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок російських атак, надають необхідну допомогу.

Росія продовжує атакувати Київську область ударними безпілотниками. Зокрема, напередодні внаслідок ворожого удару по Білій Церкві постраждали люди, були пошкоджені житлові будинки та гаражі.