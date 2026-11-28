Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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Які наслідки атаки

Потерпіла дістала порізи ніг уламками скла. Їй оперативно надали необхідну медичну допомогу. Загрози життю наразі немає.

Удар безпілотників спричинив займання на території місцевого гаражного кооперативу. У результаті пожежі суттєвих пошкоджень зазнали шість гаражних приміщень.

Вибухова хвиля також вибила шибки у квартирах двох розташованих поруч житлових багатоповерхівок. На місці інциденту працюють екстрені та комунальні служби, ліквідуючи наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, що напередодні увечері російський безпілотник атакував Кременчук у Полтавській області. Травми отримали діти.