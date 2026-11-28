Атака на Київщину / Getty Images
Російські ударні безпілотники вранці 28 листопада завдали удару по Білій Церкві на Київщині. Унаслідок цього постраждала жінка.
Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Які наслідки атаки
Потерпіла дістала порізи ніг уламками скла. Їй оперативно надали необхідну медичну допомогу. Загрози життю наразі немає.
Удар безпілотників спричинив займання на території місцевого гаражного кооперативу. У результаті пожежі суттєвих пошкоджень зазнали шість гаражних приміщень.
Вибухова хвиля також вибила шибки у квартирах двох розташованих поруч житлових багатоповерхівок. На місці інциденту працюють екстрені та комунальні служби, ліквідуючи наслідки ворожого обстрілу.
Нагадаємо, що напередодні увечері російський безпілотник атакував Кременчук у Полтавській області. Травми отримали діти.
Також росіяни атакували цивільне підприємство на Житомирщині. Є загиблий, ще 12 людей постраждали.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі