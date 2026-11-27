Про це повідомляє ДСНС.

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Що відомо про наслідки?

Російські військові завдали удару по цивільному підприємству в Малинській громаді. Унаслідок атаки пошкоджена будівля підприємства, там виникла пожежа.

Російський удар по Малинській громаді / ДСНС

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Одна людина загинула, ще 12 постраждали. Інформації про характер травм потерпілих наразі не повідомляли.

Через загрозу повторної атаки рятувальники були змушені тимчасово відійти на безпечну відстань. Після того як небезпека минула, вони продовжили роботу.

Наразі пожежу на підприємстві ліквідовано.

Нагадаємо, увечері 27 листопада в Рівному було чутно звук вибуху. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи російських ударних безпілотників із Житомирщини на північ Рівненської області.

Вибух у місті пролунав близько 17:00. Наразі інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих немає. Жителів регіону закликають залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Також увечері 27 листопада вибухи лунали в Чернівцях під час повітряної тривоги. Там перед цим зафіксували російський безпілотник над обласним центром, однак інформація про наслідки вибухів потребує уточнення.