Росія вдарила по цивільному підприємству на Житомирщині / ДСНС
Днем 27 ноября российские войска атаковали гражданское предприятие в Малинской общине в Житомирской области. В результате удара один человек погиб, еще 12 получили ранения.
Об этом сообщает ГСЧС.
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Что известно о последствиях?
Российские военные атаковали гражданское предприятие в Малинской общине. В результате атаки повреждено здание предприятия, там возник пожар.
Российский удар по Малинской общине / ГСЧС
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Один человек погиб, еще 12 пострадали. Информации о характере травм пострадавших пока не сообщалось.
Из-за угрозы повторной атаки спасатели были вынуждены временно отойти на безопасное расстояние. После того как опасность миновала, они продолжили работу.
В настоящее время пожар на предприятии ликвидирован.
Напомним, вечером 27 ноября в Ровно был слышен звук взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы российских ударных беспилотников из Житомирской области на север Ровенской области.
Взрыв в городе прогремел около 17:00. На данный момент информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших нет. Жителей региона призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Также вечером 27 ноября в Черновцах раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Там ранее зафиксировали российский беспилотник над областным центром, однако информация о последствиях взрывов требует уточнения.
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