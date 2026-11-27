Увечері 27 листопада російський безпілотник атакував Кременчук у Полтавській області та пошкодив два навчальні заклади. Травми отримали двоє дітей віком 12 та 13 років, лікарі надають їм допомогу.

Як повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА, удар російського дрона припав безпосередньо по центральній частині міста. На місці влучання оперативно розгорнули роботу екстрені служби. Adv популярні відео Фахівці оглядають обидві пошкоджені будівлі, щоб зафіксувати масштаби руйнувань і перевірити прилеглу територію. Наразі триває уточнення всієї інформації щодо наслідків чергового ворожого обстрілу. Доповнюємо новину...

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