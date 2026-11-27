Вечером 27 ноября российский беспилотник совершил атаку на Кременчуг в Полтавской области и повредил два учебных заведения. Травмы получили двое детей в возрасте 12 и 13 лет, врачи оказывают им помощь.

Как сообщил Виталий Дякивнич, начальник Полтавской областной военной администрации, удар российского дрона пришелся непосредственно по центральной части города. На месте попадания оперативно развернули работу экстренные службы. Adv популярные видео Специалисты осматривают оба поврежденных здания, чтобы зафиксировать масштабы разрушений и проверить прилегающую территорию. В настоящее время продолжается уточнение всей информации о последствиях очередного вражеского обстрела. Дополняем новость...

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