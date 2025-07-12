Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя начальника ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Николая Гуменюка во время брифинга о последствиях атаки.

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Спасатели ликвидировали пожары

В результате российской атаки на Львов пожары вспыхнули на 5 локациях, повреждена гражданская инфраструктура и соседние жилые здания. По состоянию на 06:26 все ликвидированы спасателями.

Сейчас проводятся работы по ликвидации последствий падения стены на одном из объектов,

– сказал Гуменюк.

Он пояснил, что на одном из объектов аварийно упала стена во время пребывания там спасателей. К счастью, никто не пострадал. Верхолазы будут ликвидировать эти последствия.

В целом в результате вражеской атаки повреждены 3 особняка и более 100 квартир в 42 домах. По предварительной информации, 20 жителей из девяти квартир нуждаются в отселении.