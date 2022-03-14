14 марта – 19-й день с начала российского вторжения в Украину. Враг и дальше пытается захватить Мариуполь. Окруженный город он уничтожает своими постоянными обстрелами.

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Прилетают ракеты и в Киев. На этот раз враг нанес удар по заводу "Антонов", а также многоэтажке на Оболони.

Украинские ПВО продолжают сбивать вражеские ракеты. Правда обломки падают на землю, и тоже могут наносить урон. 14 марта один человек погиб и еще шесть получили ранения из-за падения обломков ракеты в столице.

Из хороших новостей – украинские войска продолжают эффектно уничтожать врагов. Оккупанты попали в засаду наших защитников.

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