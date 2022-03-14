14 березня – 19-й день з початку російського вторгнення до України. Ворог і далі намагається захопити Маріуполь. Оточене місто він знищує своїми постійними обстрілами.

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Прилітають ракети й в Київ. Цього разу ворог завдав удару по заводу "Антонов", а також по багатоповерхівці на Оболоні.

Українські ППО продовжують збивати ворожі ракети. Правда, уламки падають на землю, і теж можуть завдавати шкоди. 14 березня одна людина загинула та ще шість отримали поранення через падіння уламків ракети у столиці.

З хороших новин – українські війська продовжують ефектно нищити ворогів. Окупанти потрапили в засідку наших захисників.

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