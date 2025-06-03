Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на владельца компании Максима Шкиля.

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Атака на городок дорожников на Харьковщине

В результате российской атаки погиб машинист погрузчика Александр Капелюшный. У него осталась жена и маленький ребенок. Компания выразила искренние соболезнования семье погибшего.

Еще один работник получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни нет.

Максим Шкиль рассказал, что дорожники Autostrada обеспечивают подвоз боекомплектов военным, эвакуацию раненых и гражданского населения.

Именно это дорожное подразделение ремонтировало прифронтовые дороги на Купянско-Лиманском и Волчанском направлениях,

– заявил владелец компании.

Также отметил, что дорожные рабочие Autostrada постоянно выезжают на ликвидацию последствий прилетов, засыпают воронки, восстанавливают дорожное полотно. Все это под постоянной угрозой российских обстрелов.

"Мы продолжим эту работу, как бы враг не хотел нас сломать!" – подчеркнул Шкиль.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Капелюшного. Вечная память!