Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Какие последствия вражеского обстрела Харьковской области
Спасатели объяснили, что в результате атаки российских дронов произошел пожар на территории почтового терминала в пригороде Харькова.
Пожарные ликвидировали пожар: смотрите видео ГСЧС
В ГСЧС рассказали о масштабах пожара.
Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3 000 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.
– объяснили спасатели.
Они добавили, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет.
Спасатели работали на месте событий: смотрите фото ГСЧС
Ночью враг также вызвал пожары обстрелами в Одессе, Чернигове и на Полтавщине. Повреждены, в частности:
- в Одессе россияне повредили жилые дома, гражданскую инфраструктуру. Горели автомобили;
- у Чернигове оккупанты повредили многоэтажки, школы, несколько магазинов, остановки, дома в частном жилом секторе;
- на Полтавской области обломки беспилотников повредили помещение недействующего коммунального предприятия. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.