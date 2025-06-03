О главных событиях 3 июня, заявлениях украинских и международных политиков, ситуации на фронте, российских обстрелах и успехах ВСУ – читайте в материале 24 Канала.

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Главные новости 3 июня: хронология 1196 дня войны

06:30, 3 июня

Ночью враг также атаковал Полтаву и Одессу.

06:15, 3 июня

Атака "Шахедами" на Чернигов

В результате падения "Шахедов" сгорел частный дом.

Также повреждены школа, магазины, остановки, многоэтажки и промышленное предприятие.

Есть 4 раненых.

06:00, 3 июня

Ночные взрывы в России

На Заволжском моторном заводе в Нижегородской области России произошел взрыв. Огонь быстро перекинулся на производственный цех.

Российские телеграм-каналы отметили, что якобы "рванул грузовик с цистерной", который находился на территории завода.

05:30, 3 июня

Из 6000 тел военных, которые Россия готова передать, опознаны только 15%, – Зеленский.