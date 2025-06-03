06:00, 3 июня

На Заволжском моторном заводе в Нижегородской области России произошел взрыв. Огонь быстро перекинулся на производственный цех.

Российские телеграм-каналы отметили, что якобы "рванул грузовик с цистерной", который находился на территории завода.