06:00, 3 червня

На Заволзькому моторному заводі в Нижньогородській області Росії стався вибух. Вогонь швидко перекинувся на виробничий цех.

Російські телеграм-канали зазначили, що нібито "рвонула вантажівка з цистерною", яка перебувала на території заводу.