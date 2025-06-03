Про головні події 3 червня, заяви українських і міжнародних політиків, ситуацію на фронті, російські обстріли та успіхи ЗСУ – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Головні новини 3 червня: хронологія 1196 дня війни
Уночі ворог також атакував Полтаву та Одесу.
Атака "Шахедами" на Чернігів
Внаслідок падіння "Шахедів" згорів приватний будинок.
Також пошкоджено школу, магазини, зупинки, багатоповерхівки та промислове підприємство.
Є 4 поранених.
Нічні вибухи у Росії
На Заволзькому моторному заводі в Нижньогородській області Росії стався вибух. Вогонь швидко перекинувся на виробничий цех.
Російські телеграм-канали зазначили, що нібито "рвонула вантажівка з цистерною", яка перебувала на території заводу.
Із 6000 тіл військових, які Росія готова передати, опізнані лише 15%, – Зеленський.