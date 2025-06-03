Про головні події 3 червня, заяви українських і міжнародних політиків, ситуацію на фронті, російські обстріли та успіхи ЗСУ – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головні новини 3 червня: хронологія 1196 дня війни

06:30, 3 червня

Уночі ворог також атакував Полтаву та Одесу.

06:15, 3 червня

Атака "Шахедами" на Чернігів

Внаслідок падіння "Шахедів" згорів приватний будинок.

Також пошкоджено школу, магазини, зупинки, багатоповерхівки та промислове підприємство.

Є 4 поранених.

06:00, 3 червня

Нічні вибухи у Росії

На Заволзькому моторному заводі в Нижньогородській області Росії стався вибух. Вогонь швидко перекинувся на виробничий цех.

Російські телеграм-канали зазначили, що нібито "рвонула вантажівка з цистерною", яка перебувала на території заводу.

05:30, 3 червня

Із 6000 тіл військових, які Росія готова передати, опізнані лише 15%, – Зеленський.