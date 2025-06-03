Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Які наслідки ворожого обстрілу Харківської області
Рятувальники пояснили, що внаслідок атаки російських дронів сталася пожежа на території поштового термінала в передмісті Харкова.
Вогнеборці ліквідували пожежу: дивіться відео ДСНС
У ДСНС розповіли про масштаби пожежі.
Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3 000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди.
– пояснили рятувальники.
Вони додали, що за попередніми даними жертв і постраждалих немає.
Рятувальники працювали на місці подій: дивіться фото ДСНС
Уночі ворог також спричинив пожежі обстрілами в Одесі, Чернігові та на Полтавщині. Пошкоджено, зокрема:
- в Одесі росіяни пошкодили житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Горіли автомобілі;
- у Чернігові окупанти пошкодили багатоповерхівки, школи, кілька магазинів, зупинки, будинки у приватному житловому секторі;
- на Полтавщині уламки безпілотників пошкодили приміщення недіючого комунального підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.