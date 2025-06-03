Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Які наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Рятувальники пояснили, що внаслідок атаки російських дронів сталася пожежа на території поштового термінала в передмісті Харкова.

Вогнеборці ліквідували пожежу: дивіться відео ДСНС

У ДСНС розповіли про масштаби пожежі.

Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3 000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди.

– пояснили рятувальники.

Вони додали, що за попередніми даними жертв і постраждалих немає.

Рятувальники працювали на місці подій: дивіться фото ДСНС

Уночі ворог також спричинив пожежі обстрілами в Одесі, Чернігові та на Полтавщині. Пошкоджено, зокрема: