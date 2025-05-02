Теперь в Кремле хорошо задумаются накануне "парада победобесия" 9 мая, поскольку украинские беспилотники сумели пройти российскую ПВО. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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Как дроны СБУ напугали россиян

Как отметил Кузан, удар по Муромскому приборостроительному заводу – это мощный сигнал для Кремля, ведь город Муром расположен к северо-востоку от Москвы. То есть дроны преодолели значительное расстояние и сумели пройти через плотную систему ПВО, которая защищает подступы к столице. Именно это подчеркивает сложность операции и то, насколько защищенным считался этот объект.

В результате удара были нанесены серьезные повреждения. В частности, полностью сгорел цех, где хранились капсулы для огнестрельного оружия. Административный корпус завода, где размещалась дирекция, также был уничтожен. Часть дронов попала в цех синтеза взрывчатых веществ.

По данным, озвученными губернатором Владимирской области, площадь возгорания составила 720 квадратных метров. Несмотря на официальные заявления о том, что дроны были якобы сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, масштаб пожара и разрушений свидетельствует об эффективности украинской атаки.

Их спецслужбы очень хорошо задумаются, что если беспилотники смогли достичь защищенного объекта, то не будет ли подобной, а, возможно, более массовой угрозы для Кремля, как раз в их празднование в годовщину "победобесия" 9 мая,

– отметил Сергей Кузан.

Дроновая атака показала, что украинские дроны способны обходить российскую систему ПВО и РЭБ и поражать высокозащищенные объекты. Это вызывает серьезное беспокойство в Кремле, особенно накануне официальных торжеств к годовщине окончания Второй мировой войны.

Несколько дней назад диктатор Владимир Путин объявил перемирие с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая. В Кремле объяснили это "гуманитарными соображениями" в период Дня победы.