Как сообщает телеграм-канал "Пепел", беспилотник поразил электроподстанцию в Белгороде.

Что известно о пожаре в Белгороде?

Дым над электроподстанцией в районе улицы Корочанской виден из разных частей Белгорода. В сети публикуют яркие кадры последствий атаки БПЛА на город.

Над Белгородом поднялся столб густого дыма / Фото из сети

Как горит электроподстанция в Белгороде: смотрите видео

В оперштабе Белгородской области подтвердили атаку БПЛА на город.

Предварительно пострадавших нет. В результате удара беспилотника на объекте инфраструктуры произошло возгорание. Все оперативные службы работают на месте,

– говорится в сообщении.

Напомним, утром дроны массированно атаковали Санкт-Петербург и область. В Большом порту Санкт-Петербурга после попаданий беспилотников загорелись резервуары АО "Петербургский нефтяной терминал". Это один из крупнейших российских комплексов по перевалке нефтепродуктов на Балтийском море. Он занимает 37 гектаров и насчитывает более 30 резервуаров общим объемом 441 тысяча кубометров.

Также под удар попал дата-центр ИЦВА, который обеспечивает работу сервисов платформы VK. Повреждение объекта мощностью 63 МВт вызвало масштабные перебои в работе онлайн-сервисов и облачных систем.

Кроме того, беспилотники поразили подстанцию "Восточная" напряжением 330 кВ. Из-за этого часть Санкт-Петербурга и прилегающих районов области осталась без электроэнергии.

Также сообщается о повреждении одного из городских мостов и пожаре на одном из складов Ozon.