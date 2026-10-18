Об этом пишут OSINT-аналитики медиа ASTRA и канала Exilenova+.

Что известно об ударе по мосту в Петербурге?

Момент взрыва на сооружении зафиксировали на видео очевидцы, что позволило верифицировать точную локацию удара по координатам 59.919637° 30.209319°. В настоящее время специалисты устанавливают точные масштабы повреждений, полученных конструкциями.

Атака на мост в Петербурге: смотрите видео

Это инженерное сооружение представляет собой автодорожный металлический вантовый мост, входящий в состав южной эстакады платной автомагистрали "Западный скоростной диаметр".

Следует отметить, что трасса играет ключевую роль в логистике российского мегаполиса, обеспечивая скоростное сообщение между южными и северными районами города.



Атакованная переправа / Днепр Osint

Объект длиной 622 метра и шириной 39 метров имеет восемь полос движения для автотранспорта и напрямую соединяет Белый остров в Кировском районе с Васильевским островом.

Строительство сооружения продолжалось с 2013 года, а официальное открытие мостового перехода состоялось в декабре 2016 года.

Последствия массированного комбинированного налета

Подвергшийся атаке вантовый мост расположен всего в 4,5 километрах от Петербургского нефтяного терминала, где после ночной воздушной атаки разразился масштабный пожар.

Какова ситуация в Петербурге: смотрите видео

Губернатор Беглов подтвердил, что экстренные службы были задействованы для ликвидации возгораний инфраструктуры в нескольких районах города, а местные власти зафиксировали повреждения одного из городских мостов.

На фоне ночных инцидентов аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку рейсов, переведя пассажиров в безопасные убежища.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в эту же ночь также была обесточена городская подстанция и поврежден дата-центр.