Нет ни света, ни воды, ни тепла: российский Белгород подвергся массированной ракетной атаке
- Белгород подвергся массированной ракетной атаке вечером 5 февраля, что привело к перебоям с электроэнергией, теплом и водой.
- Губернатор Белгородской области сообщил о большом объеме повреждений энергетической инфраструктуры.
Вечером 5 февраля Белгород оказался под ракетным ударом. Местные власти заявляют о "серьезных повреждениях" энергетических объектов.
Обстрел Белгорода длился всего 15 минут. Воздушную тревогу в городе и соседних районах объявили в 22:51, а уже в 23:05 дали отбой. Впрочем, этого времени оказалось достаточно, чтобы погрузить город и его окрестности в темноту и холод, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Антипутинское подполье активизировалось: в России зафиксировали 23 инцидента за январь
Какие последствия ракетной атаки на Белгород?
Незадолго до полуночи местные жители слышали по меньшей мере 5 – 6 громких взрывов. В небе было видно несколько ярких вспышек. Очевидцы сообщали о столбе белого дыма в одном из районов города и перебоях с электричеством.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что город снова подвергся массовому ракетному удару. Пострадавших нет, но есть серьезные разрушения инфраструктуры.
В некоторых частях города фиксируются сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжения, воды,
– рассказал чиновник.
Тем временем губернатор Белгородской области Владислав Гладков заявил о "большом объеме повреждений энергетической инфраструктуры" Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов.
Как выяснили OSINT-аналитики, ракеты ударили по северной части Белгородской ТЭЦ.
Момент прилета по Белгородской ТЭЦ: смотрите видео
Утром 6 февраля Гладков сообщил, что пока не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде.
Напомним, что всего два дня назад, 3 февраля, ракеты поразили подстанцию "Фрунзенская" в районе села Драгунское Белгородского округа и подстанцию "Белгород" в районе улицы Сторожевой в самом городе. Тогда в Белгороде и соседних населенных пунктах произошел блэкаут.
Каковы последствия последних атак на Россию?
- В январе 2026 года Силы обороны Украины нанесли успешные удары по ангарам полигона "Капустин Яр" в Астраханской области России. Для атаки использовались дальнобойные ударные средства украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго". Часть зданий повреждена, один ангар – существенно.
- В ночь на 26 января украинские беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, что вызвало масштабный пожар и взрывы на территории завода.
- 4 января 2026 года атаке подвергся завод "Энергия" в Ельце. В результате удара одно из зданий было уничтожено. Предприятие является важным производителем батарей для российского военно-промышленного комплекса, в частности для производства ракет "Искандер-М".