Нема ані світла, ані води, ані тепла: російський Белгород зазнав масованої ракетної атаки

Увечері 5 лютого Бєлгород опинився під ракетним ударом. Місцева влада заявляє про "серйозні пошкодження" енергетичних об'єктів.

Обстріл Белгорода тривав усього 15 хвилин. Повітряну тривогу у місті та сусідніх районах оголосили о 22:51, а вже о о 23:05 дали відбій. Втім, цього часу виявилося достатньо, аби занурити місто та його околиці у темряву та холод, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Антипутінське підпілля активізувалося: у Росії зафіксували 23 інциденти за січень

Які наслідки ракетної атаки на Белгород?

Незадовго до півночі місцеві жителі чули щонайменше 5 – 6 гучних вибухів. У небі було видно кілька яскравих спалахів. Очевидці повідомляли про стовп білого диму в одному з районів міста та перебої з електрикою.

Мер Белгорода Валентин Демидов заявив, що місто знову зазнало масового ракетного удару. Постраждалих немає, але є серйозні руйнування інфраструктури.

У деяких частинах міста фіксуються збої у подачі електроенергії, теплопостачання, води,

– розповів чиновник.

Тим часом губернатор Белгородської області Владислав Гладков заявив про "великий обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури" Белгорода, Бєлгородського, Ракитянського, Борисівського, Грайворонського, Яковлевського округів.

Як з'ясували OSINT-аналітики, ракети вдарили по північній частині Бєлгородської ТЕЦ.

Момент прильоту по Бєлгородській ТЕЦ: дивіться відео

Вранці 6 лютого Гладков повідомив, що поки не вдалося в повному обсязі відновити подачу електроенергії в Бєлгороде.

Нагадаємо, що лише два дні тому, 3 лютого, ракети уразили підстанцію "Фрунзенська" в районі села Драгунське Бєлгородського округу та підстанцію "Бєлгород" у районі вулиці Сторожової у самому місті. Тоді у Бєлгороді та сусідніх населених пунктах стався блекаут.

Які наслідки останніх атак на Росію?