Об этом сообщили исполняющий обязанности городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб и начальник КОВА Тимур Ткаченко.

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Каковы последствия атаки на Белую Церковь

К сожалению, в результате атаки погиб мужчина 1974 года рождения.

Во время авиаудара пострадала не только критическая инфраструктура города, но и объекты гражданского бизнеса. Значительные разрушения понесли здания торгового центра "Эпицентр" и отделение "Новой почты".

На автостоянке возник пожар. Его ликвидировали. Повреждены два грузовых автомобиля.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Обратите внимание! В случае обнаружения повреждений жилых домов или нежилых зданий граждан просят обращаться в полицию по номеру 102 или звонить в Центр оперативного реагирования по номерам 067-310-77-55, 099-310-77-55 и 063-310-77-55.

Напомним, вечером 22 ноября враг также атака на Белоцерковский район. Тогда в результате попадания обломков беспилотника в частном секторе погиб мужчина, а четверо человек получили травмы различной степени тяжести.