Россия убила мужчину в Белоцерковском районе / Getty Images
Вечером 22 ноября Россия совершила атаку на Белоцерковский район. К сожалению, есть погибший.
Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко.
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Что известно о атаке на Белую Церковь?
В результате вражеской атаки в частном доме произошел пожар. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины.
Еще четверо человек пострадали. Одну женщину спасли из поврежденного дома и госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Еще одна женщина получила травмы в результате взрывной волны.
В Белой Церкви в результате падения обломков вражеского БПЛА возле магазина ранения получили два человека. Обоих госпитализировали.
Также поврежден частный жилой дом, два автомобиля и здание предприятия.
Ранее стало известно об ударе вражеского беспилотника по супермаркету в Вишневому. Число погибших в результате этой атаки возросло.
Еще утром Россия обстреляла Киевскую область. В Дымере беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом, разрушив целый подъезд. Работы по разбору завалов продолжаются, уже известно о первых жертвах.
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