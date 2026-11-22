Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко.

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Що відомо про атаку на Білу Церкву?

Внаслідок ворожої атаки у приватному будинку сталася пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували тіло чоловіка.

Ще четверо людей постраждали. Одну жінку врятували з пошкодженого будинку та госпіталізували з черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку. Ще одна жінка травмувалася внаслідок вибухової хвилі.

У Білій Церкві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поблизу магазину поранення отримали двоє людей. Обох госпіталізували.

Також пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлю підприємства.

Раніше стало відомо про удар ворожого безпілотника по супермаркету у Вишневому. Кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла.

Ще вранці Росія обстріляли Київську область. У Димері безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши цілий під'їзд. Розбір завалів триває, вже відомо про перші жертви.