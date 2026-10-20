Они показали видео первых минут после атаки, сообщает Нацполиция.

Что известно об атаке на Чабаны

В результате этой утренней атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Инспекторы патрульной полиции, находившиеся неподалеку, услышали мощный взрыв и немедленно отправились на помощь пострадавшим.

Вместе с другими экстренными службами полицейские оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, тушили охваченные огнем автомобили и регулировали дорожное движение.

Первые минуты после атаки на Чабаны: смотрите видео

Напомним также, что российские войска днем нанесли удар по Институту Стражеска в Киеве. Удар пришелся на операционную на шестом этаже, ранение получил пациент.

Кроме того, в районе Северного моста в Киеве наблюдалось задымление. Сама переправа не пострадала от попаданий, однако проезд по этому участку пока затруднен, поскольку правоохранители фиксируют последствия атаки российских беспилотников непосредственно вблизи сооружения.

Также Россия попала в энергетический объект в Киеве, в нескольких районах отключилось электричество.