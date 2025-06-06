Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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Атака на Черкасскую область 6 июня

Черкасская область была на тревоге. Агрессор комбинированно атаковал Украину.

В пределах Черкасской области защитники неба уничтожили 3 российские ракеты, а также 22 БПЛА.

Председатель ОВА заявил, что травмированных нет. Подчеркнул, что это самое главное.

Также Табурец сообщил, что в результате падения обломков дрона на Звенигородщине произошло повреждение линии электроснабжения. Впрочем, ее оперативно восстановили.

Также на Уманщине выбило окна в частном доме. Чиновник также отметил, что обследование территории еще продолжается.

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